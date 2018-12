Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna e cagnolino estratti dai vigili del fuoco

E' finita fuori strada con l'auto mentre transitava lungo la provinciale 246 che da Piccione conduce a Montelabate. E' quanto accaduto intorno alle 22.30 di domenica 9 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Perugia che hanno aiutato la conducente e il suo cagnolino a uscire in tutta sicurezza dalla vettura.

Al vaglio la dinamica dell'incidente che, secondo quanto si apprende, non avrebbe coinvolto altri mezzi. Come detto la conducente e il suo cane sono stati fatti uscire dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco.