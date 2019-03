Incidente lungo la E45, l'auto si ribalta e si schianta: due feriti

Spaventoso incidente stradale lungo la E45 nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo. Poco dopo lo svincolo di Umbertide, in direzione Perugia, intorno alle 16.10, un'auto alimentata a gpl si è ribaltata, finendo per schiantarsi contro il muretto. Due i feriti nell'impatto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, il 118 e le forze dell'ordine. I due feriti sono stati trasportati in ospedale.