Tragedia lungo la E45, auto si schianta contro il distributore di benzina: muore un uomo

Si è schiantato con un furgone da lavoro contro le colonnine di rifornimento del distributore del complesso Le Querce lungo la E45 in direzione Deruta. I testimoni hanno visto entrare il mezzo nella piazzola, poi una improvvisa sbandata e l'impatto - non a forte velocità - contro il distributore. Immediati i soccorsi per salvare l'uomo e allo stesso tempo scongiurare una potenziale esplosione.

Purtroppo per l'uomo alla guida del furgone non c'è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto intorno alle 5, 15 di questa mattina. Oltre alle forze dell'ordine, al personale del 118 è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo dell'uomo dalle lamiere ed hanno messo in sicurezza l'impianto di benzina. Non sono state fornite le generalità della vittima: ma da alcune indiscrezioni si parla di un lavoratore perugino.

AGGIORNAMENTO - ORE 7.45 - La vitima è un perugino di 42 anni, al momento stanno informando la famiglia. L'uomo, alla guida del furgone, prima di entrare nella stazione di servizio avrebbe tamponanto un altro mezzo e poi si sarebbe andato a schiantare contro le colonnine del distributore.

Servizio completo in mattinata