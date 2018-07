Tragedia lungo la E45, schianto contro il distributore di benzina: Alessio muore a 42 anni

Tragico incidente stradale lungo la E45 nella stazione di servizio "Le Querce" poco dopo le 5 del mattino, in direzione Sud dopo Montebello, alle porte di Perugia. Nell'impatto contro il distributore di benzina è morto Alessio Pambianco, 42 anni, originario di Collazzone ma residente del quartiere perugino di Montelaguardia. Lascia una moglie e due figli.

Polizia, vigili del fuoco e 118 hanno subito provato a soccorrere l'uomo dopo lo schianto, purtroppo senza riuscire a salvarlo. La dinamica del tragico impatto è ancora al vaglio della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 42enne, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe tamponato un furgone. Poi la carambola nell'area di servizio contro un camion e le colonnine del rifornimento. Nell'incidente sono rimaste ferite - in maniera lieve - altre tre persone.