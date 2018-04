E45, schianto tra camion all'altezza di Deruta: traffico in tilt, c'è un ferito

Incidente stradale lungo la E45 nella mattinata di lunedì 23 aprile. Lo schianto tra due mezzi pesanti è avvenuto a Deruta Sud, in direzione Roma, lungo la corsia di marcia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Perugia. Traffico nel caos. Uno dei due conducenti dei mezzi pesanti è rimasto ferito nell'impatto. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice giallo. In un primo momento, però, sembrava in gravissime condizioni.