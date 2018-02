Spaventoso incidente lungo la E45, auto si ribalta: due feriti

Schianto lungo la E45 intorno alle 15 di lunedì 19 febbraio. All'altezza dello svincolo per Resina, direzione Perugia, una Fiat Multipla , per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è ribaltata.



Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Due i feriti, due 70enni della zona, trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I due, ricoverati in prognosi riservata, sono stati trasferiti in Rianimazione.

Il traffico tra Pierantonio e Resina è bloccato. L’incidente ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si è ribaltato.