Drammatico incidente lungo la E45, l'auto si ribalta: 50enne in Rianimazione

Sono gravi le condizioni del 50enne folignate rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio lungo la E45, all'altezza di Pierantonio, in direzione Perugia. Ricoverato in prognosi riservata anche l'altro occupante del veicolo, un 74enne folignate, che al momento non correrebbe pericolo di vita. Il 50enne, anche lui di Foligno, è in Rianimazione a causa delle lesioni riportare nell'impatto.



Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata dopo aver impattato contro il muretto centrale del new jersey. Nessun altro mezzo è rimasto fortunatamente coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.