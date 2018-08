Schianto tra due auto tra Ellera e Corciano, una finisce fuori strada: due feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 21 agosto lungo la strada che collega Ellera e Corciano. Due le auto coinvolte nello schianto, una delle quali è finita fuori strada. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Perugia e la polizia municipale di Corciano.

AGGIORNAMENTO - ORE 15.30 - Una delle due auto coinvolte nell'impatto è finita fuori strada andando a sbattere contro alcuni alberi. Lo scontro è stato violento e il mezzo è stato fortemente danneggiato. I Vigili del Fuoco hanno recuperato il veicolo rimasto incastrato in mezzo alla vegetazione. Il personale del 118, presente sul posto, ha fornito le prime medicazioni. Il traffico è momentaneamente sospeso. La Polizia Municipale di Corciano sta effettuando i rilievi per conoscere le cause del sinistro.

AGGIORNAMENTO - ORE 15.44 - Nell'incidente sono rimasti feriti un uomo di 67 anni e una donna di 63. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo quanto appreso da fonti ospedaliere non sarebbero in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento