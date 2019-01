Città di Castello, incidente lungo la Tiberina: auto vola nel fosso, un ferito

Schianto lungo la Tiberina a Città di Castello intorno alle 16 di oggi, giovedì 3 gennaio 2019. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza di Montecastelli, frazione di Umbertide, per un incidente stradale. Un'auto è volata nel fosso a fianco della strada. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e il 118 per soccorrere un ferito.