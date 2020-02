Cinghiale attraversa la Settevalli e provoca un incidente tra auto

Un cinghiale, una femmina incinta, ha attraversato la Settevalli ed è stato investito da due auto. L'animale è morto.

Le auto hanno riportato danni, mentre i conducenti sono rimasti illesi.

Le foto e la descrizione dell'incidente sono finite sui social: "Nessuno si è fatto male se non il cinghiale... Mi chiedo se al posto mio passava una moto, cosa sarebbe successo? Sarei curiosa di sapere quanti incidenti avvengono per questo motivo. Mi chiedo è sufficiente mettere i cartelli che segnalano probabili attraversamenti di animali selvatici per non aver diritto al risarcimento danni?".