Maxi tamponamento sulla Centrale Umbra, schianto tra quattro auto e un camion: traffico bloccato e code chilometriche

Code chilometriche e circolazione in tilt. Maxi tamponamento lungo la Centrale Umbra nella mattinata di oggi tra Cannara e Rivotorto, in direzione Perugia. Traffico bloccato per lo schianto tra quattro auto e un camion. L'incidente si è verificato intorno alle 8.30, traffico bloccato per rimuovere i mezzi incidentati e uscita obbligatoria a Cannara.