Spaventoso frontale, umbro muore nello schianto: inutili i soccorsi

Un incidente terribile, che è costato la vita a un uomo di 54 anni residente a Narni, mentre altre due persone sono in pericolo di vita.

Lo schianto si è verificato nella mattinata di sabato 23 novembre intorno alle 11.30 a Rogno (Brescia). La vittima, P.M., si trovava alla guida di una Opel ed è deceduto a seguito del frontale contro una Jeep su cui viaggiava una coppia di 67 e 58 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due eliambulanze, una partita da Brescia e l'altra da Bergamo, che hanno trasportato i due feriti in ospedale. Per il narnese non c'è stato nulla da fare.