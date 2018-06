Frontale tra due auto a Perugia, due feriti: uno è rimasto intrappolato tra le lamiere

Schianto intorno alle 8.40 di lunedì 4 giugno lungo la Tiberina, tra Bosco e Ramazzano, nel comune di Perugia. Due i feriti nel violento frontale tra due auto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Perugia che hanno liberato una persona rimastra incastrata tra le lamiere dell'auto distrutta nell'impatto. I feriti, soccorsi dai medici del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso.

Lungo la Flaminia Nuova, invece, tre uomini sono morti in un tragico frontale tra due auto. I soccorritori non hanno potuto fare nulla. A Costano, infine, un furgone a metano ha preso fuoco. Il conducente fortunatamente è rimasto illeso. Anche qui i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.