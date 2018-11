Schianto tra un'auto e un camion, ricoverato in gravissime condizioni

E' ricoverato in condizioni gravissime un pensionato di 81 anni rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale lungo la provinciale 100, che collega Selci alla zona industriale di Cerbara. L'auto dell'anziano, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è schiantata contro un camion.



L'auto è completamente distrutta dopo l'impatto con il mezzo pesante. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Città di Castello. Ora è ricoverato, in gravissime condizioni.