Sbanda con l'auto e finisce fuori strada: due feriti, uno è in prognosi riservata

Brutto incidente stradale, quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 100, all'altezza di Fighille. Il conducente dell'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada. A quel punto - secondo quanto ricostruito - il mezzo si è ribaltato per poi finire in un fosso d'acqua. A rimanere ferito, anche il passeggero di circa trent'anni, ch è stato immediatamente ricoverato in prognosi riservata. Il conducente, anche lui rimasto ferito, è riuscito a uscire dall'abitacolo e a lanciare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Citerna. Entrambi sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale.