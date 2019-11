Frontale ad Annifo, una persona portata in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso

Un incidente stradale è avvenuto in località Annifo, lungo la strada provinciale 440, intorno alle ore 12 di oggi.

Due auto, una Ford Mondo e una Opel Zafira, si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Una persona è rimasta ferita in maniera grave, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso da Fabriano con trasporto all'ospedale di Perugia in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Nocera Umbra e i Vigili del fuoco di Foligno.