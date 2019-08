Schianto a Perugia, 20enne in gravissime condizioni: ricoverata in Neurochirurgia

E' ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la 20enne che nella serata di lunedì 12 agosto è rimasta vittima di un incidente stradale lungo la strada degli Ornari, tra Ponte Valleceppi e Ponte San Giovanni.

Come spiega l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia, la 20enne ha riportato traumi diffusi. Quello che preoccupa i medici è un trauma cranico. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ora è in Neurochirurgia, in prognosi riservata.

Il 21enne che era in auto con lei, invece, è stato medicato in Pronto Soccorso e subito dimesso.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'auto sulla quale i due giovani viaggiavano, è uscita di strada. Successivamente, la ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, rimanendo ferita in maniera molto grave. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale.