Si schianta contro un'auto ferma, 68enne in arresto cardiaco: è in gravi condizioni

E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena il 68enne di Pistrino rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Tiberina sud a Sansepolcro nel tardo pomeriggio di lunedì.

L'uomo, alla guida della propria auto, ha tamponato un'altra vettura che si era fermata per permettere a un pedone di attraversare la strada sulle strisce.

Il pedone è rimasto illeso, mentre il 68enne è stato soccorso dal 118 per un arresto cardiaco. L'uomo dopo essere stato stabilizzato dal personale medico di emergenza urgenza dell'ospedale di Sansepolcro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Resta da comprendere se alla base dell'accaduto ci sia il malore accusato dal 68enne oppure se sia stato conseguenza diretta dello schianto.