Incidente stradale oggi pèomeriggio, poco prima delle 16,30, in via Inghirami a Sansepolcro. Tre persone sono rimaste ferite in un'automobile ribaltata, tra queste c'è anche un bambino di 8 anni in codice giallo. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della compagnia biturgense che hanno effettuato i rilievi, sul posto, oltre a loro, anche i sanitari del 118 che si sono fatti carico delle cure dei feriti e i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro.

Le condizioni dei tre feriti

All'interno dell'abitacolo dell'auto cappottata c'erano mamma, bambino di 8 anni e la zia di quest'ultimo, tutti residenti a Città di Castello. Mamma e figlio sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello, la donna per un trauma alla spalla, il piccolo per dolori alla schiena, all'anca e alla pancia. La zia è stata invece trasferita al vicino ospedale di Sansepolcro, per traumi all'anca e a un braccio.

La notizia su ArezzoNotizie: Auto si ribalta: tre feriti, in ospedale anche un bimbo di 8 anni con traumi a pancia e schiena