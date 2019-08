Perugia, tragedia lungo la strada: inutili i soccorsi, muore a 48 anni

Tragedia a Perugia nel pomeriggio di martedì 13 agosto. Un uomo di 48 anni è morto a San Marco, lungo la strada dei Conservoni.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, probabilmente a causa di un malore, si è schiantato con la sua auto contro un palo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Per il 48enne non c'è stato nulla da fare: i soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. I vigili del fuoco di Perugia hanno estratto dalle lamiere il 48enne, oramai senza vita. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.