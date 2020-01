Incidente sulla Salaria, morti Umberto e Nicolina

Incidente stradale lungo la Salaria, nella zona di Accumoli, provincia di Rieti, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. Il bilancio del drammatico schianto tra due auto - che è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, nella zona del centro commerciale del nuovo centro abitato di Accumoli - è di due morti.

A perdere la vita nel frontale tra due auto marito e moglie residenti a Norcia. Umberto Gregori, 74 anni, nativo di Borbona e residente a Norcia è morto nell'impatto. Inutili per lui i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. L'altra vittima è la moglie - Nicolina Stio di 71 anni - deceduta in ospedale poco dopo il trasporto. Inutili anche per lei i tentativi dei medici del De Lellis. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente della seconda auto.