Incidente sulla Salaria: nel frontale muoiono marito e moglie

Incidente mortale lungo la Salaria nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, poco prima delle 15. Due le auto coinvolte nello schianto e due le persone decedute.

Nell'incidente, che si è verificato all'altezza del centro commerciale nella zona di Accumoli, in provincia di Rieti, è morto G.U., 74enne residente a Norcia, ma nativo di Borbona. In gravi condizioni anche la donna che viaggiava in auto con lui: trasportata d'urgenza all'ospedale. La 71enne non ce l'ha fatta. E' morta mentre i medici del De Lellis tentavano di salvarla.

Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Ferito anche il conducente dell'altra auto.