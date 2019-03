Mattinata da incubo per raggiungere Perugia. Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, prima della Galleria Volumni, intorno alle 9.30 (due le auto coinvolte, senza conseguenze per gli automobilisti) e code chilometriche. Traffico bloccato fino a Collestrada. Problemi alla circolazione causati anche da un veicolo in panne.