Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, traffico bloccato e code

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle e traffico in tilt nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 19 aprile, all'altezza dell'uscita di Piscille. Code chilometriche e disagi. Il traffico è bloccato in ingresso a Perugia e in direzione Trasimeno. Fortunatamente non ci sarebbero feriti nel tamponamento tra più auto.

A Ponte della Pietra, invece, un ragazzo di 34 anni è morto in un tragico incidente.