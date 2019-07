Incidente sul raccordo, maxi schianto: in cinque finiscono all'ospedale, feriti anche due agenti della Polstrada

Cinque persone, tra cui due agenti della Polstrada, sono rimaste ferite nello scontro che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, poco dopo l'uscita di Corciano, in direzione Trasimeno. Tre i mezzi coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, un camion avrebbe urtato la pattuglia della Polstrada che si era fermata per prestare soccorso ai passeggeri di un camper, rimasto in panne. Ma, come detto, al dinamica dell'accaduto è in via di ricostruzione.

Sul posto personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi ai feriti, prima di portarli al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per le cure necessarie. Le condizioni dei feriti non risulterebbero particolarmente gravi, la più grave è una bambina, ma non è in pericolo di vita, che viaggiava nel camper con i genitori, anche loro feriti in modo lieve. Codice giallo per i due agenti.