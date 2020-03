Raccordo Perugia-Bettolle, doppio incidente: traffico nel caos e code

Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di martedì 3 marzo. Il primo in direzione lago Trasimeno, poco prima dell'uscita di Magione, con un auto che, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro i guard rail della superstrada. Il secondo, in cui sono rimasti coinvolti più mezzi, si è verificato in direzione Perugia, prima dell'uscita di Corciano. Si registrano code e traffico nel caos.