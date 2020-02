Incidente sul raccordo in direzione Perugia, traffico in tilt

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di venerdì 21 febbraio. Schianto tra tre auto dopo lo svincolo di Ferro di Cavallo, in direzione Perugia, intorno alle 8. Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti. Sul posto la polizia stradale di Perugia per ricostruire la dinamica dell'incidente e rimuovere i mezzi incidentati.