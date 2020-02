Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: schianto tra due auto a Ferro di Cavallo

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di lunedì 10 febbraio. Intorno alle 7.30, per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Ferro di Cavallo, in direzione Perugia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Notizia in aggiornamento