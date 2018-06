Perugia, maxi incidente sul Raccordo a Olmo: quattro auto coinvolte, traffico in tilt

Maxi incidente sul raccordo Perugia-Bettolle intorno alle 20 di sabato 9 giugno. Quattro i veicoli coinvolti nello schianto all'altezza di Olmo, in direzione Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Traffico in tilt, con code e rallentamenti.