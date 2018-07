Incidente lungo il Raccordo Perugia-Bettolle, motociclista in ospedale

Incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di domenica 15 luglio. Intorno alle 13, all'altezza dello svincolo di Magione, in direzione lago Trasimeno, un motociclista di circa 30 anni è caduto rovinosamente a terra. L'uomo è stato subito trasportato dal 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni, nonostante il codice rosso dei primissimi minuti, non sarebbero gravissime. I medici lo hanno comunque sottoposto a dei controlli per tutta la giornata di domenica.

Al momento la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.