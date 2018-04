Carambola lungo il Raccordo: coinvolte quattro auto, traffico nel caos

Incidente questa mattina poco prima delle otto lungo il Raccordo Perugia - Bettolle. Per cause ancora da chiarire, quattro auto si sono tamponate, fortunatamente senza nessun ferito. E' accaduto tra Ferro di Cavallo e Madonna Alta, lungo il viadotto Genna in direzione Ponte San Giovanni. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico, visto anche l'orario di punta. Sul posto la polizia stradale per coordinare tutte le attività di ripristino al traffico. La situazione è tornata lentamente alla normalità.