Caos sul Raccordo, auto contro furgone: c'è un ferito, traffico in tilt

Incidente sul Raccordo, tra Corciano e Olmo, quello avvenuto lungo il viadotto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 aprile. Da quanto sia apprende a rimanere coinvolti nello schianto sarebbero un'auto e un furgone. L'incidente è avvenuto in direzione Perugia e il conducente del veicolo è rimasto ferito. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Traffico in tilt.