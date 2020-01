Incidente nella notte lungo il raccordo, tratto di strada chiuso in direzione Perugia

Incidente nella notte, quello avvenuto lungo il raccordo Perugia - Bettolle, e un tratto di strada interdetto al traffico. In particolare da Passignano Est fino a Magione, in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas per cercare di ripristinare la viabilità il prima possibile.

L'incidente di questa notte, avvenuto all'altezza di Torricella, non ha coinvolto altri mezzi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso mentre la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione del mezzo.