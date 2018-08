Tragico incidente tra un'auto e un camion a Ponte Rio, muore perugino: donna in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stradale nella mattina di giovedì 16 agosto a Ponte Rio, alle porte di Perugia. Un'auto e un camion della Gesenu, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate lungo la strada che collega Ponte Rio a Ponte Felcino. Nicola Valeri, perugino di 44 anni, è morto sul colpo.

è morto subito dopo l'impatto tra i due mezzi. La moglie di 37 anni, passeggera dell'auto andata distrutta, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e versa in gravi condizioni. Per la giovane si prevede il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Il dipendente Gesenu, alla guida del camion, invece, è rimasto illeso.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco di Perugia e la polizia municipale. La dinamica del tragico incidente è al vaglio della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi.