Tragico schianto a Ponte Rio, donna in Rianimazione: il bollettino medico

È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Perugia, in prognosi riservata, la donna di 37 anni rimasta ferita nel tragico incidente stradale a Ponte Rio che ha spezzato la vita di Nicola Valeri, 44 anni, operaio della Colussi. L'auto sulla quale viaggiavano i due si è scontrata frontalmente con un camion della Gesenu. Un impatto impressionate. Nicola è morto sul colpo.

per l'asportazione della milza. L'intervento , come riferisce una nota stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia, è stato eseguito dalla equipe del professor Piero Covarelli in collaborazione con l'anestesista, la dottoressa Anna Boanelli.

, è considerato prioritario rispetto agli altri traumi accertati nella sala emergenza del Pronto Soccorso. Le fratture sono state stabilizzate e solo nei prossimi giorni la donna potrà essere operata dalla equipe del professor Auro Caraffa.

Tragico schianto a Ponte Rio: Nicola muore a 44 anni, donna in Rianimazione

Per quanto riguarda la vittima, è stata disposta l'autopsia da parte della Autorità Giudiziaria.