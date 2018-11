Schianto lungo la Pievaiola, due le auto coinvolte: ci sono dei feriti

Incidente lungo la strada Pievaiola, quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico sanitario del 118 e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto che ha coinvolto due auto, in zona Piegaro.

Da quanto si apprende, nell'incidente due persone sono rimaste ferite. Non si conosce la gravità delle ferite riportate, ma entranbi sono stati trasportati all'ospedale. Accertamenti in corso per chiarire le cause che hanno provocato il sinistro.