Auto finisce fuori strada e vola giù nel fosso: due feriti soccorsi

Incidente lungo la Pievaiola, quello avvenuto in tarda mattinata, intorno alle 11.40 di oggi. E' accaduto poco dopo Tavernelle in direzione Piegaro: una utilitaria, per cause che saranno accertate dai rilievi, è finita fuori strada finendo in un fosso. Due le persone coinvolte, rimaste lievemente ferite nell'impatto.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul luogo dell'incidente. Anche la prima partenza della Centrale dei vigili del fuoco è stata chiamata per effettuare tutte le operazioni necessarie per recuperare il veicolo finito fuori strada. Sul posto un'ambulanza per valutare le condizioni delle due persone, le cui condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni.