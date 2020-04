Camion si ribalta per strada, chiusa la Pian d'Assino tra Gubbio e Umbertide

Un incidente si è verificato sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” che risulta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Camporeggiano, tra Gubbio e Umbertide. Nel sinistro è rimasto coinvolto solo un mezzo pesante ribaltato.

Il traffico proveniente da Gubbio e diretto verso Umbertide/E45 può utilizzare in alternativa la strada statale 318var “di Valfabbrica” da Branca in direzione Perugia/E45. Il traffico proveniente da Umbertide e diretto a Gubbio può proseguire sulla E45 in direzione Perugia e uscire sulla SS318var in direzione Gubbio/Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) e i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Al momento sono in corso le operazioni di svuotamento del carico al fine di consentire la rimozione del veicolo incidentato. Successivamente saranno eseguiti gli interventi di pulizia e bonifica del piano viabile.