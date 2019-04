Tragico schianto con la moto, ospedale di Perugia in lutto per la morte di Stefano

Ospedale di Perugia in lutto per la morte di Stefano Cruciani. Il 43enne, rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Ponte della Pietra stamattina, lavorava alla farmacia del Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove si occupava dell'approvvigionamento dei materiali medici per tutti i reparti dell'ospedale. Amici e colleghi ora sotto choc per la drammatica scomparsa.

L'uomo, padre di tre figli, è rimasto vittima dell'incidente poco prima delle otto del mattino di oggi, nella zona di Ponte della Pietra: in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un'auto. I medici del 118, accorsi subito sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il dolore della Julia Spello - Stefano allenava le giovanili della scuola calcio Julia Spello. La squadra si stringe alla famiglia in questo momento di lutto e di dolore. La Julia Spello sta anche valutando la ritirare le squadre giovanili - in segno di lutto - dai tornei che avrebbero dovuto disputare nei prossimi giorni.