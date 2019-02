Schianto all'alba a Perugia, auto si ribalta: 22enne in gravissime condizioni, l'amico in codice rosso

Schianto all'alba a Perugia. Un'auto con tre giovani a bordo si è ribaltata. L'incidente si è verificato in via del Commercio, tra Montebello e Balanzano, intorno alle 6 del mattino.



Sul posto la polizia municipale di Perugia, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Nell'auto tre giovani di Gualdo Cattaneo. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Gravissimo un 22enne. L'amico di 21 anni è stato trasportato in codice rosso. Il terzo, un 27enne, sarebbe rimasto illeso.