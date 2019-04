Tamponamento sul raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tilt: lunghe code

Traffico in tilt sul raccordo Perugia-Bettolle intorno all'ora di pranzo di Pasquetta. Tamponamento tra quattro auto in galleria, in direzione Ponte San Giovanni, intorno alle 12. Lunghe code, ma nessun ferito grave. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico.

A Ponte Felcino, in mattinata, si è verificato un altro incidente che ha coinvolto due auto. Sul posto municipale, 118 e vigili del fuoco di Perugia.