Tragedia in Veneto, Aldo muore nel frontale contro un camion

Un frontale contro un camion ha spezzato la vita di Aldo Maria Colelli, giovane perugino di 32 anni. C'era lui alla guida della Clio che nel pomeriggio del 31 maggio, a Padova, si è scontrata contro un tir. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto era anche intervenuto l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. La dinamica del tragico incidente lungo la Nuova strada del Santo, nel territorio di Loreggia, è al vaglio delle forze dell'ordine. Il camionista, un 36enne residente a Mogliano Veneto e dipendente di una ditta di trasporti veneta, è stato trasportato in ospedale.

La sorella, Giuliamaria, scrive su Facebook: "Purtroppo sono costretta mio malgrado ad utilizzare questo canale "interattivo",freddo e impersonale,per dare l'ennesima notizia tragica che riguarda la mia famiglia. Il 31 maggio, è venuto a mancare mio fratello, così...in uno sciocco orario di uno sciocco giorno,per un motivo altrettanto sciocco. Ora quindi prego tutti coloro che lo hanno amato,vissuto,o semplicemente incrociato nella loro vita, di rispettare questi giorni che precederanno qualsiasi iniziativa per un ultimo saluto,e che ovviamente ancora non so quando e dove avverrà. Le persone più strette saranno avvisate direttamente,e di sicuro tenteranno di fare cuscinetto per darmi una mano e condividere informazioni. Tutto il resto sarà pubblicamente condiviso tramite questi canali. Ringrazio anticipatamente tutti per la comprensione e la discrezione che vorranno regalare a me e soprattutto alla piccola Francesca".