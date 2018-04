Tragedia sfiorata, auto sfonda ringhiera e precipita nel parcheggio di un magazzino: donna in ospedale

Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 7.45 lungo la strada provinciale 315 che da Montebuono (Magione) conduce a Mugnano. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sul posto, ma da quanto si apprende un'auto, dopo aver colpito un altro veicolo, è finita nel parcheggio sottostante il magazzino della ditta Bussolini. Immediato l'allarme alla centrale operativa del 118, qui i medici, dopo aver prestato le prime cure alla conducente, ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti radiologici. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica di quanto accaduto, sono in corso tutti gli accertamenti necessari: secondo una prima ricostruzione, l'auto ha sfondato la ringhiera ed è finita nel parcheggio dei magazzini, fortuntamente senza colpire nessuno.