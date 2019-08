Incidente in moto, 37enne in gravissime condizioni: è in Rianimazione

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in gravi condizioni il motociclista rimasto vittima di un incidente lungo la lungo la strada regionale 257 “Apecchiese” nella mattinata di domenica 4 agosto.

L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 nei pressi di Fraccano, nel comune di città di Castello. Un motociclista di 37 anni, originario di Fano, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della moto ed è rovinato a terra. Un volo di circa 20 metri.

Sul posto, allertati dai motociclisti, che nel frattempo hanno prestato i primi soccorsi, la Polizia Municipale di Città di Castello ( che si trovava nei pressi per alcuni controlli) e i soccorritori del 118.



Il centauro è stato in un primo momento trasportato all’ospedale di Città di Castello e poi viste le sue gravi condizioni è stato trasferito a sirene spiegate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.