Incidente in moto, è in gravi condizioni: giovane in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Terni il 28enne ternano soccorso in codice rosso dopo un incidente in moto tra Scheggino e la frazione di Ceselli nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 agosto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto.

Il giovane è stato soccorso dal 118. Ora è in condizioni critiche, la prognosi è riservata.