Tragico incidente, addio a Stefano: "Fai buon viaggio, resta il ricordo del tuo sorriso"

Una foto e un messaggio di ricordo e dolore per dire addio a Stefano Cruciani, il 43enne, padre di tre figli, morto stamattina nel tragico incidente stradale a Ponte della Pietra. La scuola calcio Julia Spello, dove Stefano allenava, scrive così su Facebook: "Ciao Stè, come vanno sti ragazzotti? Tutto bene Pres, andiamo a gonfie vele!" Questo l’ultimo saluto, solo qualche giorno fa, a Stefano Cruciani che attraversava il selciato in coda ai suoi atleti per andare ad allenarli sul campo sportivo. Oggi la doccia gelata, e purtroppo non solo per noi…".

E ancora: "Resta il ricordo del sorriso spontaneo dietro la barbetta incolta e sotto la coppoletta che tanto gli piaceva portare. Eppoi tanta tristezza nel cuore ad abbracciare forte la sua famiglia e tutti gli affetti più cari. Fai un buon viaggio".

Anche l'ospedale di Perugia, dove Stefano lavorara nella farmacia, è in lutto. In tragico incidente si è verificato poco prima delle 8 a Ponte della Pietra. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici del 118 di rianimare il 43enne.