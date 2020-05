Motociclista finisce fuori pista, recuperato dal soccorso alpini e portato in ospedale con l'elicottero

Il personale del Soccorso alpino e speleologico Umbria è stato allertato dalla Centrale Unica Regionale del 118 per un endurista, un 45enne di Orvieto, caduto dalla moto in località Frattaguida di Parrano, in provincia di Terni.

Sul posto si è recata una squadra di tecnici e sanitari del Sasu provenienti da Perugia e l’elisoccorso Icaro02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestetista-rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico.

Il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare il paziente e posizionarlo sulla barella spinale, poi l'uomo è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Perugia.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

