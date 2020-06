Si schianta con la moto in superstrada e il mezzo prende fuoco, ferito motociclista

La squadra dei Vigili del fuoco di corso Cavour è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo la E45, poco prima dell'uscita per Montebello, in direzione Perugia.

Un motociclis ta ha aver perso il controllo del mezzo, è caduto riportando escoriazioni e una probabile frattura al braccio. La moto ha preso fuoco e alcuni pezzi incandescenti sono volati oltre il guard rail appiccandoil fuoco alle erbacce secche.

Nell'incidente è coinvolto anche un furgone.

Il sinistro ha provocato lunghe code e rallentamenti in un tratto di strada che già a causa dei lavori in corso registra file e ritardi, con il traffico che si riversa nella viabilità ordinaria.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Il transito è consentito in corsia di sorpasso.

