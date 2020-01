Schianto tra una moto e una bicicletta: ciclista muore in ospedale

E' morto in ospedale nella mattinata di sabato 25 gennaio il ciclista investito da una moto a Corciano nel pomeriggio di giovedì. Il 62enne era stato subito trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi dei medici dell'ospedale di salvargli la vita.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 23 gennaio in via Antonio Gramsci a Ellera di Corciano. Un impatto violentissimo e la corsa disperata in ospedale. Anche il motociclista è finito al Santa Maria della Misericordia con ferite lievi.