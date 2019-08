Tragico incidente in moto, le amputano il braccio per salvarla. L'appello: "Aiutiamola"

Il 30 luglio scorso un drammatico incidente in moto lungo la Foligno – Civitanova ha spezzato la vita di Paolo Cardoni, 55enne dipendente del Comune di Todi. Gravissima la donna che viaggiava con lui – una 55enne ternana- ricoverata in Rianimazione. Per lei si è resa necessaria l’amputazione del braccio sinistro.

A poco più di una settimana dal gravissimo incidente stradale, arriva l’appello social rivolto a tutti gli amici: “Situazione tragica”. A scrivere questo appello è uno dei famigliari della donna.

“Ciao ragazzi, raccontare questa disgrazia mi fa veramente male al cuore, soprattutto perché mi tocca molto da vicino. Mia cognata – è scritto nel post che in queste ore è comparso sui social network - versa in gravi condizioni in sala di rianimazione presso l’ospedale di Foligno, con ferite gravissime e permanenti. Scrivo questo post di aiuto per appellarmi al buon cuore di tutti gli amici, conoscenti e persone che vorrebbero aiutare dando una mano, anche in modo simbolico, in questa situazione tragica, che ha scosso tutti, soprattutto i figli, uno dei quali è anche minorenne, essendo lei l’unico adulto a sostenere la famiglia. A chi volesse aiutarla per affrontare il suo futuro”.